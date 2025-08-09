Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 08 08 2025

Trigo: 266800 Pesos por tonelada

Maíz: 231800

Sorgo: 230500

Girasol: Sugerido 467700

Soja: 390300

Precios en el Disponible 08 08 2025

Trigo: La mejor referencia se ubicó en U$s 203. La entrega contractual U$s 200. La entrega entre Noviembre y Enero U$s 195.

Maíz: Para la entrega inmediata U$s 175. Mismo valor propuesto para el segmento contractual. La posición Septiembre U$s 175. Para la descarga en Junio U$s 170.

Sorgo: La oferta para los segmentos disponible, contractual y Septiembre U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 340 con entrega entre Enero y Febrero del año próximo.

Soja: $ 390000 pesos por tonelada para la entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, en tanto que el segmento disponible $ 385000 pesos por tonelada.

Este mismo valor se propuso para las Posiciones Septiembre y Octubre.