Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se registraron ofertas para los tramos cortos de negociación.

Por trigo con entrega entre Noviembre y Febrero del 2024 se ofrecieron abiertamente U$s 230.

Maíz: Con entrega inmediata, la mejor oferta abierta de la jornada fue de $ 58000 pesos por tonelada.

Por maíz, contractual se ofrecieron abiertamente $ 59000 pesos por tonelada. Por maíz con entrega en Septiembre y pago anticipado de la mercadería, se ofrecieron de forma abierta $ 60000 pesos por tonelada.

U$s 185 para entrega en Marzo, U$s 180 para Abril, U$s 175 Junio y U$s 170 la descarga en Julio del 2024.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No se dieron ofertas de compra.

Girasol: Por la oleaginosa con entrega disponible, el valor propuesto fue de $ 110000 pesos por tonelada y ofrecer.

U$s 300 fue el precio ofrecido para la descarga de mercadería entre Diciembre y Enero del año próximo, en tanto que el tramo Febrero-Marzo 2024 se ubicó en U$s 280.

Soja: Con pocos compradores activos en el mercado de la oleaginosa, ajustó a la baja la oferta abierta para fijaciones de soja, ofreciéndose $ 95000 pesos por tonelada.