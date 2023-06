Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por el cereal con entrega entre los meses de Diciembre y Febrero del 2024, la oferta ascendió hasta los U$s 225.

Maíz: El segmento disponible se sostuvo sin variaciones en U$s 190. La entrega en Junio U$s 195, al tiempo que la posición Julio U$s 185. La descarga en el mes de Agosto se mantuvo estable en U$s 180. Para la entrega en el mes de Marzo del 2024 U$s 180.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Girasol: La entrega disponible se ubicó en valores de $ 65000 pesos por tonelada.

Soja: El precio propuesto por la oleaginosa con descarga inmediata y para las fijaciones de mercaderías nuevamente se ubicó en $ 75000 pesos por tonelada.