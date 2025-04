Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 08 04 2025

Trigo: 235000 Pesos por tonelada

Maíz: 215000

Sorgo: Sugerido 210000

Girasol: Sugerido 321900

Soja: 310000

Precios en el Disponible 08 04 2025

Trigo: Con descarga contractual se ofertaron $ 235000 pesos por tonelada. El segmento Mayo $ 245000 pesos por tonelada, al tiempo que $ 250000 pesos por tonelada fue el precio propuesto para la entrega en el mes de Junio.

Maíz: Se ofertaron $ 218000 pesos por tonelada con entrega disponible.

$ 220000 pesos por tonelada con descarga entre el 10 de Abril y el 10 de Mayo. U$s 202 para la posición Full Abril. U$s 200 Mayo, U$s 196 por el tramo 10 de Mayo-10 de Junio y U$s 190 por Junio.

Sorgo: Con la oferta para la entrega inmediata y contractual $ 210000 pesos por tonelada. Para las descargas entre Junio y Agosto U$s 195.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol No se registraron propuestas abiertas de compra por la oleaginosa.

Soja: $ 320000 pesos por tonelada con entrega inmediata y contractual como así para las fijaciones de mercadería.

U$s 293 para la descarga en Mayo.