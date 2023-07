Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se presentaron ofertas abiertas de compra por parte de la exportación.

Maíz: Las ofertas por el cereal con entrega inmediata se ubicaron en U$s 180 al igual que en el día de ayer, por su parte, la descarga entre Julio y Agosto se encontró nuevamente en los U$s 170 con la posición Septiembre sosteniéndose en valores de U$s 165.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Girasol: Las ofertas abiertas del día se ubicaron en U$s 290 y sin descartar la posiblidad de mejoras por la oleaginosa con descarga en Agosto, mientras que el segmento Diciembre-Enero del 2024 nuevamente alcanzó los U$s 300.

Soja: Para las fijaciones de mercadería nuevamente se ofrecieron de manera abierta $ 80000 pesos por tonelada al tiempo que no tuvimos propuestas por el segmento disponible.