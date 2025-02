Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 06 02 2025

Trigo: La oferta por el tramo contractual fue de $ 215000 pesos por tonelada. Con la descarga entre Febrero y Marzo $ 225000 pesos por tonelada y $ 230000 pesos por tonelada respectivamente.

Para la entrega en el Mes de Abril $ 230000 pesos por tonelada.

Maíz: El mejor precio abierto por el cereal con entrega y hasta el 15 del corriente $ 222000 pesos por tonelada. La posición Marzo U$s 205. Por el tramo Abril-Mayo se ofertaron U$s 198 y U$s 195.

U$s 190 por el tramo Junio y U$s 185 la posición Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: $ 180000 pesos por tonelada para la descarga inmediata. El tramo Marzo-Mayo U$s 175. La descarga entre Junio y Agosto U$s 170.

Girasol: No se han registrado valores abiertos de referencia por parte de la demanda.

Soja: Se abrieron condiciones por la oleaginosa con entrega inmediata, siendo el valor abierto y generalizado $ 320000 pesos por tonelada. Este mismo valor se propuso para las fijaciones de mercadería.