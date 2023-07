Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por el cereal con descarga inmediata y contractual, las ofertas arribaron a U$s 270..

El tramo Noviembre-Febrero 2024 se encontró en valores de U$s 220.

Maíz: Por el cereal disponible U$s 170. Mismo valor ofrecido para la descarga durante el mes de Julio. Luego la entrega entre Agosto y Septiembre se ubicó en U$s 170 y U$s 165 respectivamente.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Por la oleaginosa con entrega en el mes de Agosto se ofrecieron U$s 290. Mientras que la descarga entre Diciembre y Enero del 2024 U$s 300.

Soja: El precio propuesto por la mercadería con entrega inmediata $ 80000 pesos por tonelada, mientras que la mejor oferta abierta de la jornada para las fijaciones se ubicó en los $ 85000 pesos por tonelada.