Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra: 03 04 2024

Trigo: 172000 Pesos por tonelada.

Maíz: 141000 Pesos por tonelada.

Sorgo: 145000 Pesos por tonelada.

Girasol: 235000 Pesos por tonelada.

Soja: 245000 Pesos por tonelada.

Precios en el Disponible: 03 04 2024

Trigo: Con entrega inmediata se ofrecieron $ 170000 pesos por tonelada. Mismo valor ofrecido para la entrega contractual.

La descarga entre Abril y Mayo $ 170000 pesos por tonelada.

Maíz: La propuesta de compra para la entrega disponible y contractual $ 135000 pesos por tonelada. La descarga entre Abril y Mayo $ 145000 pesos por tonelada.

La entrega en Junio U$s 150, Julio U$s 145 y Agosto U$s 140.

Sorgo: No se han registrado valores abiertos de referencia.

Cebada: No se abrieron nuevas ofertas.

Girasol: Con entrega desde el 10 de Abril se ofrecieron abiertamente $ 245000 pesos por tonelada.

Soja: Con descarga inmediata, contractual y para las fijaciones $ 240000 pesos por tonelada. Entrega entre Abril y Mayo se ofrecieron abiertamente U$s 275. Para la posición Mayo $ 245000 pesos por tonelada.