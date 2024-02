Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 02 01 2024

Trigo: 183000 Pesos por tonelada.

Maíz: 154900

Sorgo: Sugerido 170000

Girasol: 288365

Soja: 265500

Precios en el Disponible:

Trigo: Por trigo con entrega contractual, la mejor oferta abierta de la jornada $ 190000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofreció para la descarga en el mes de Febrero. La posición Marzo $ 180000 pesos por tonelada.

Tuvimos una oferta en valores de U$s 185 para la entrega de mercadería en el mes de Diciembre.

Maíz: El tramo disponible como contractual $ 150000 pesos por tonelada. La posición Febrero $ 145000 pesos por tonelada, mientras que Marzo $ 150000 pesos por tonelada. Marzo U$s 160, descarga Abril- Mayo U$s 163, Junio U$s 159 y Julio U$s 158.

Sorgo: El mercado de sorgo no presentó ofrecimientos abiertos.

Cebada: No se abrieron nuevas ofertas por cebada.

Girasol: Para la entrega disponible de mercadería volvieron a ofrecerse abiertamente U$s 300.

Soja: El mercado de soja se mostró vacante ante la ausencia de ofertas abiertas de compra por parte del sector industrial.

El registro oficial SIO-Granos refleja la concertación de negocios puntuales con destino al Gran Rosario en torno a los $ 265000 pesos por tonelada.