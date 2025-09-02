Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 01 09 2025.

Trigo: 266600 Pesos por tonelada

Maíz: 233275

Sorgo: Sugerido 226600

Girasol: 479880

Soja: 389000

Precios en el Disponible 01 09 2025

Trigo: Por descarga inmediata U$s 200. La entrega contractual U$s 195. Respecto a la campaña 2024/25, las propuestas de compra volvieron a ubicarse en U$s 187.

Maíz: Para la entrega inmediata y contractual, las propuestas abiertas se ubicaron en U$s 175. Este mismo valor se ofreció para la posición Full Septiembre. Los segmentos Octubre-Noviembre U$s 172. El tramo Diciembre-Febrero 2026 U$s 175.

Marzo 2026 U$s 173, Abril 2026 U$s 171, Mayo 2026 U$s 170, Junio 2026 U$s 168 y Julio 2026 U$s 163.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 165 para la entrega inmediata.

Girasol: La oferta por la mercadería con entrega entre Diciembre y Enero del 2026 U$s 330. Los tramos comprendidos entre Febrero y Abril se sostuvieron en U$s 335.

Soja: La oferta abierta por la mercadería con entrega inmediata $ 387000 pesos por tonelada. El tramo contractual $ 390000 pesos por tonelada valor que también se propuso para las fijaciones de mercadería.

El registro SIO-Granos reflejó negocios concretados en torno a $ 395000 pesos por tonelada.