Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por el cereal con entrega contractual y para la descarga entre Marzo y Abril, tuvimos ofertas que se ubicaron en U$s 275.

Maíz: Los ofrecimientos por la mercadería con descarga hasta el 10 de Marzo se ubicaron en U$s 250, mientras que la entrega contractual arribó a U$s 240.

La descarga en Marzo U$s 245, mientras que la posición Abril U$s 240. La entrega en el Mes de Mayo U$s 235, Junio U$s 225, Julio U$s 215 y Agosto U$s 205.

Sorgo: Los ofrecimientos por la mercadería disponible se ubicaron en U$s 255, mientras que el tramo Abril-Julio arribó nuevamente en la sesión de hoy a los U$s 260.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Por la mercadería disponible nuevamente tuvimos ofertas de U$s 370, mismo valor ofrecido para la entrega en el Mes de Abril.

Soja: Las ofertas abiertas por la oleaginosa disponible como así también para las fijaciones de mercadería, se ubicaron en $ 77000 pesos por tonelada.