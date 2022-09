La diputada nacional María Eugenia Vidal, estuvo en Marcos Juárez brindando su apoyo a Sara Majorel en su candidatura a intendente en las próximas elecciones del 11 de Septiembre.

La referente de Juntos por el Cambio recorrió Marcos Juárez junto con Pedro Dellarossa y Sara Majorel.

Estuvieron en la industria Musian Canciani y luego en una reunión de mujeres. También brindaron una conferencia de prensa y caminaron por la ciudad.

“Este equipo lleva 8 años transformando esta ciudad con resultados concretos y nosotros creemos en el equipo, en la transformación y en el poder como vehículo para transformarle la vida a la gente. Y eso fue lo que hicieron Sara, Pedro y todo el equipo de Juntos por el Cambio Marcos Juárez en los últimos 8 años. Entonces también es bueno decir desde donde defendemos este equipo. No lo defendemos desde la generalidades, no lo defendemos desde el marketing, no lo defendemos desde un afiche. Lo defendemos desde los resultados, desde los hechos. Por eso estoy segura que Sara Majorel va a ser la próxima intendente de Marcos Juárez” – dijo María Eugenia Vidal.