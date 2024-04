Marcos Juárez Voley: Club Villa El Panal

El domingo se realizo el Torneo Interasociativo de la Provincia en el que participaron 6 asociaciones.

Lucia Godoy en la categoría Sub 14, Tiara Vicondo y Sofía Sciutto en la categoría Sub 16 fueron las convocadas de Marcos Juárez Voley para representar al Sudeste.

Sub 14 Sub Campeón perdiendo la final contra Córdoba y Sub 16 Campeón ganandole la Final a Córdoba.

¡ Felicitaciones a nuestras 3 representantes !!: