Nueva fecha de Las Maratones del Sudeste en Los Surgentes.
En los 10 kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 MICAEL POLIDORO BOUQUET
3 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
4 RAMIRO DÍAZ CANALS
5 ANTONY ZANGA MORRISÓN
6 CRISTIÁN BOGADO CANALS
7 DIEGO PRATTO VILLA MARÍA
8 FERNANDO CHIARAMELLO GENERAL CABRERA
9 DAVID CASINI CRUZ ALTA
10 DANIEL GONZÁLEZ CANALS
19 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
21 PABLO MOZZICAFREDDO MARCOS JUÁREZ
29 GUSTAVO QUINTEROS MARCOS JUÁREZ
32 JAVIER MARANI MARCOS JUÁREZ
38 NÉSTOR PERALTA MARCOS JUÁREZ
43 NÉSTOR CUELLO MARCOS JUÁREZ
47 DANIEL SALVATIERRA MARCOS JUÁREZ
En los 5 kilómetros:
1 SANTINO PERALTA IDIAZÁBAL
2 FABIÁN CABRERA FIRMAT
3 JOSÉ MATÍAS MOLINA IDIAZÁBAL
4 FRANCISCO LISOUSKI MARCOS JUÁREZ
5 VALERIA BAEZ SAN LORENZO
6 ALEXIS HILVES JUSTINIANO POSSE
7 CAMILO BARETTA MARCOS JUÁREZ
8 OCTAVIO GARBIN MARCOS JUÁREZ
9 ESTEFANÍA GATTI MARCOS JUÁREZ
10 ANDRÉS MICOZZI LOS SURGENTES