El sábado por la noche se corrió la 2 Fecha de la Maratón del Sudeste en Marcos Juárez Homenaje a Elvira Villegas.
Caballeros: En los 10 kilometros:
1 LEONARDO CONTRERAS BUENOS AIRES
2 RAMIRO DÍAZ CANALS
3 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
4 CRISTIÁN BOGADO CANALS
5 MICAEL POLIDORO BOUQUET
6 DIEGO PRATTO VILLA MARÍA
7 ELVIO ANTOMAS CANALS
8 GUILLERMO CRESPO YAÑEZ VILLA MARÍA
9 DAVID CASINI CRUZ ALTA
10 FERNANDO CHIARAMELLO GENERAL CABRERA
Damas 10 kilometros:
1 MARÍA CELESTE CIESLAK GENERAL CABRERA
2 MIRIAN ANTOMAS CANALS
3 SANDRA STORANI VILLA GOBERNADOR GALVEZ
4 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
5 ROMINA BUCARDO GENERAL CABRERA
5 Kilometros:
1 FABRICIO BECHERO GENERAL CABRERA
2 MATIAS FERNÁNDEZ MARCOS JUÁREZ
3 EMILIANO BADIN LEONES
4 MATEO ESCAMILLA BELL VILLE
5 MARCOS PEREYRA MARCOS JUÁREZ
6 FERNANDO CLAUSEN MARCOS JUÁREZ
7 PABLO CABRAL MARCOS JUÁREZ
8 ARIEL BRUSCHI MONTE BUEY
9 SANTIAGO MENDEZ MARCOS JUÁREZ
10 GABRIEL CARRARIO BELL VILLE
Damas 5 Kilometros;
1 CLARA BAIOCCHI BELL VILLE
2 MARIANA SAGGIORATO SAN MARCOS SUD
3 CAMILA ARDISSONE GENERAL CABRERA
4 ALEJANDRA CALDERÓN GENERAL CABRERA
5 MARÍA E. GUZMAN LEONES