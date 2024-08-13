Se corrió el domingo la Maratón Poder Ciudadano en Arias por el Campeonato de Maratones del Sudeste.
En los 10 kilómetros:
1 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
2 CRISTIÁN BOGADO CANALS
3 ANTONY ZANGA MORRISÓN
4 MICAEL POLIDORO BOUQUET
5 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
6 RAMIRO DÍAZ CANALS
7 DIEGO EDUARDO PRATTO VILLA MARÍA
8 ELVIO ANTOMÁS CANALS
9 MATÍAS TACCA LEONES
10 LUCAS GALLUCCI ARIAS
19 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
21 PABLO MOZZICAFREDDO MARCOS JUÁREZ
40 NÉSTOR CUELLO ROSARIO
10 kilómetros: Damas
1 MIRIAN ANTOMAS CANALS
2 FLORENCIA GODOY ARIAS
3 ANDREA AGONAL WENCESLAO ESCALANTE
4 ROMINA BUCARDO GENERAL CABRERA
5 CLAUDIA MARTÍNEZ VILLA CAÑAS
6 NATALIA PEREZ BELL VILLE
7 MARCIA BRIZUELA JUSTINIANO POSSE
8 STEFANIE ANTONIETTA ARIAS
9 ANDREA VANESA ANTOMAS CANALS
10 MARÍA LAURA MAGALLAN NOETINGER
5 Kilómetros:
1 EMILIO ISOLA VILLA CAÑAS
2 SANTINO JAVIER PERALTA IDIAZABAL
3 JOSÉ VERA CANALS
4 DIEGO CHAPINAL ARIAS
5 ENRIQUE ROMERO ZEVALLOS VILLA CAÑAS
6 LEONARDO CINGOLANI MONTE BUEY
5 kilómetros Damas.
1 VALENTINA NIEVA BELL VILLE
2 VERONICA CHAVES VILLA CAÑAS
3 SOFÍA PRIDA CANALS
4 MARÍA ELENA DUER INRIVILLE
5 MARÍA A. SOSA MONTE BUEY
6 ALMA VITALE MONTE BUEY
7 MARÍA GIOACCHINI LABORDE
8 LUZ SÁNCHEZ VENADO TUERTO
9 NATALI SÁNCHEZ VENADO TUERTO
10 VALERIA ORIGLIA MONTE MAÍZ