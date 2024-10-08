Se corrió la 8 Fecha en Monte Maíz de las Maratones del Sudeste.
En los 5 kilómetros:
1 SANTINO PERALTA IDIAZÁBAL
2 FABIÁN CABRERA FIRMAT
3 ALEJANDRO DANIEL RODRÍGUEZ MONTE MAÍZ
4 MANUEL LLAMOSAS MONTE MAÍZ
5 EMILIANO VINCENZINI JUSTINIANO POSSE
6 MARÍA SOSA MONTE BUEY
7 ALMA VITALE MONTE BUEY
8 VALERIA BAEZ SAN LORENZO
9 ARIEL BRUSCHI MONTE BUEY
10 MARÍA GIOACCHINI LABORDE
En los 10 Kilómetros:
1 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
2 RAMIRO DÍAZ CANALS
3 DIEGO PRATTO VILLA MARÍA
4 MICAEL POLIDORO BOUQUET
5 FERNANDO CHIARAMELLO GENERAL CABRERA
6 ELVIO ANTOMAS CANALS
7 LUCAS GALLUCCI ARIAS
8 CRISTIÁN ROCCHIETTI IDIAZÁBAL
9 DANIEL GONZÁLEZ CANALS
10 PABLO COLOCCIONI SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
16 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
28 JAVIER MARANI MARCOS JUÁREZ
30 NÉSTOR PERALTA MARCOS JUÁREZ
44 RAMÓN PERALTA MARCOS JUÁREZ
46 DANIEL SALVATIERRA MARCOS JUÁREZ
49 HÉCTOR GUDIÑO MARCOS JUÁREZ
52 EMMANUEL RAVA MARCOS JUÁREZ
63 DAMIÁN PALACIOS MARCOS JUÁREZ