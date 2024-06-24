Se corrió la Maratón Sudeste 4 Fecha en Corral de Bustos.
En los 10 kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
3 DIEGO PRATTO VILLA MARÍA
4 CRISTIÁN BOGADO CANALS
5 MICAEL POLIDORO BOUQUET
6 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
7 STEFANO FALABELLA VENADO TUERTO
8 ANTONY ZANGA MORRISÓN
9 DAVID CASINI CRUZ ALTA
10 DANIEL GONZALEZ CANALS
En los 5 kilómetros:
1 SANTINO PERALTA IDIAZABAL
2 MATEO ESCAMILLA BELL VILLE
3 JOSÉ VERA CANALS
4 DANIEL GONZÁLEZ ORDOÑEZ
5 CAMILA ARDISSONE GENERAL CABRERA
6 EUGENIA LEDESMA INRIVILLE
7 GERARDO CARATTOLI MONTE MAÍZ
8 VALENTINA NIEVA BELL VILLE
9 MARÍA ELENA DUER INRIVILLE
10 LEONARDO ALARCÓN MARCOS JUÁREZ