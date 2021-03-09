Se corrió el sábado la Maratón del Río en Cruz Alta en jornada nocturna.
Los resultados fueron los siguientes en las distancias de 5 y 10 kilómetros.
En 5 Kilómetros Damas:
1 SOFÍA MIÑO CASILDA
2 ROCIO JAIME MARCOS JUÁREZ LA CORRIDITA
3 MAYRA ROLDÁN SAN GENARO
4 GISELA HERNÁNDEZ SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
5 MARÍA EMILIA SANTARELLI CASILDA
10 VERÓNICA VERITIER MARCOS JUÁREZ
En 10 Kilómetros Damas:
1 MARCELA GAUNA RÍO CUARTO
2 PILAR PARDO CRUZ ALTA
3 SABRINA PERALTA CRUZ ALTA
4 CLAUDIA ROLDÁN SAN GENARO
5 VANESA CAPRICCIONI CASILDA
En 5 Kilómetros Caballeros:
1 MARIO FARIAS SAN GENARO
2 URIEL DÍAZ SAN GENARO
3 JUAN M. ALFONSO BERNARDO DE IRIGOYEN
4 LEONEL MACIEL
5 RENÉ AGHEMO CAÑADA ROSQUÍN
En 10 kilómetros Caballeros:
1 LEANDRO GONZÁLEZ SAN GENARO
2 MARCOS CESARINI CAÑADA DE GÓMEZ
3 EMILIANO MENNA SAN GENARO
4 LEONARDO TAVERNA CRUZ ALTA
5 GUSTAVO PEREZ SAN GENARO
14 AGUSTÍN PALACIOS MARCOS JUÁREZ
31 DAMIÁN PALACIOS MARCOS JUÁREZ LA CORRIDITA.