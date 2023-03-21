Se corrió la Maratón Nocturna en Leones este fin de semana.
En los 10 Kilómetros:
Masculino:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 JERÓNIMO PERALTA OLIVERO LAS VARILLAS
3 NATALIO PUEBLA VILLA MARÍA
4 VÍCTOR RIVERO SAMPACHO
5 MATÍAS TACCA LEONES
6 EZEQUIEL VILA ROMERO SALDÁN
7 BAUTISTA PERALTA OLIVERO LAS VARILLAS
8 MICAEL POLIDORO BOUQUET
9 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
10 FEDERICO MARTÍN MARCOS JUÁREZ
Damas:
1 ANDREA LAZZARINI FRANCK
En los 5 Kilómetros:
Masculino:
1 MATÍAS FUNES FRANCK
2 LUCIANO MARI INRIVILLE
3 AGUSTÍN CAMPANA CAMILO ALDAO
4 MAURICIO TESAN LEONES
5 REINALDO CAZÓN LEONES
6 DIEGO CUQUEJO MARCOS JUÁREZ
7 LEOPOLDO MINELLA FRANCK
8 NICOLÁS KREIMER 25 DE MAYO
9 JUAN GALEANO LEONES
10 FRANCISCO MARTÍNEZ LEONES
Damas:
1 ALEJANDRA LOUBIERE FRANCK
2 ELVIA CUEVAS MARCOS JUÁREZ
3 BRENDA MENDOZA NOETINGER
4 CECILIA BOARÍN MARCOS JUÁREZ
5 JULIETA VOTTERO MARCOS JUÁREZ
6 PAOLA QUEVEDO LEONES
7 SILVINA KALBERMATTER LEONES
8 MARTINA ALBIERO LEONES
9 MARÍA SOSA MONTE BUEY
10 MARÍA ANTONINI BELL VILLE