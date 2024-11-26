Se corrió la Décima Maratón de General Roca.
En los 10 kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 RAMIRO DÍAZ CANALS
3 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
4 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
5 TOMÁS PLAINI CAÑADA DE GÓMEZ
6 PABLO DI MARCO SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
7 JULIÁN ZANARDO CAÑADA DE GÓMEZ
8 SEBASTIÁN CELLI TRIUNFETTI DE MARCOS JUÁREZ
9 EMMANUEL ANABALÓN BELL VILLE
10 PABLO MOZZICAFREDO JESÚS MARÍA
14 NÉSTOR CUELLO MARCOS JUÁREZ
16 FERNANDO ALVAREZ MARCOS JUÁREZ
18 NÉSTOR PERALTA MARCOS JUÁREZ
21 DANIEL SALVATIERRA MARCOS JUÁREZ
22 JULIO HEREDIA MARCOS JUÁREZ
23 MICAELA VIALE MARCOS JUÁREZ
24 JUAN PABLO CAVAGLIA MARCOS JUÁREZ
25 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
26 HÉCTOR VEGA MARCOS JUÁREZ
28 LUCIANO TRAVERSI MARCOS JUÁREZ
En los 5 kilómetros:
1 MARIO FARÍAS SAN GENARO
2 FRANCO CASEREZ BELL VILLE
3 ALFREDO PICLU GENERAL ROCA
4 SERGIO TORRES GENERAL ROCA
5 CLAUDIA ROLDÁN SAN GENARO
6 NICOLÁS BERTRAM MARCOS JUÁREZ
7 LAUTARO BERTRAM MARCOS JUÁREZ
8 GERÓNIMO TORRES GENERAL ROCA
9 FLORENCIA FUNES MARCOS JUÁREZ
10 JUAN PABLO LOSCHI MARCOS JUÁREZ