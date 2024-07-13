Se corrió la 5 Fecha del Campeonato Sudeste de Maratones en Noetinger.
10 Kilómetros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
3 MICAEL POLIDORO BOUQUET
4 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
5 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
6 RAMIRO DÍAZ CANALS
7 ANTONY ZANGA MORRISÓN
8 CRISTIÁN BOGADO CANALS
9 DAVID CASINI CRUZ ALTA
10 TOMÁS ALEJO PLAINI CAÑADA DE GÓMEZ
18 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
19 PABLO LUIS MOZZICAFREDDO MARCOS JUÁREZ
32 RAMÓN PERALTA MARCOS JUÁREZ
34 JULIO QUINTEROS MARCOS JUÁREZ
40 NÉSTOR CUELLO ROSARIO
44 JAVIER MARANI MARCOS JUÁREZ
45 NESTOR PERALTA MARCOS JUÁREZ
46 DANIEL SALVATIERRA MARCOS JUÁREZ
52 DIEGO CISNERO MARCOS JUÁREZ
10 kilómetros:
1 MIRIAN ANTOMAS CANALS
2 ANDREA AGONAL WENCESLAO ESCALANTE
3 MARCIA BRIZUELA JUSTINIANO POSSE
4 ROMINA BUCARDO GENERAL CABRERA
5 NATALIA PEREZ BELL VILLE
5 kilómetros:
1 SANTINO PERALTA IDIAZÁBAL
2 FERNANDO MATURANO VILLA MARÍA
3 MATÍAS PESA NOETINGER
4 JOSÉ VERA CANALS
5 LEONEL GOBBI MARCOS JUÁREZ
6 FRANCO RODRÍGUEZ LEONES
7 ARIEL BRUSCHI MONTE BUEY
8 JESÚS ZEMME LEONES
9 FABIO BESSO MORRISÓN
10 HERNÁN SALINAS NOETINGER
5 kilómetros:
1 VALENTINA NIEVA BELL VILLE
2 MARICEL DE PALMA NOETINGER
3 MARÍA ELENA DUER INRIVILLE
4 LOURDES SALGUERO MORRISÓN
5 ROMINA GEROSA NOETINGER