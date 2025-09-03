En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el intendente de Cruz Alta, Agustín González, describió la gravedad de las lluvias que anegaron la localidad.

Durante el sábado por la tarde, en el marco de la tormenta de Santa Rosa, en la localidad de Cruz Alta las precipitaciones acumularon un total de 320 milímetros, lo que generó grandes inundaciones en varios sectores de la ciudad, como también incomunicadas las Rutas 92, 15 y 6.

González, por ello, señaló que la ciudad funcionó como un “embudo” del departamento Marcos Juárez, recibiendo agua de toda la región. Además destacó que, pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron emergencias sanitarias graves.

También valoró la efectividad de las defensas hidráulicas y de la obra en el canal San Antonio, que funcionaron adecuadamente para contener el desborde.

Agustín agradeció el trabajo de bomberos voluntarios, policías y funcionarios provinciales, quienes asistieron a los vecinos durante la emergencia. Subrayó que su labor fue clave para evitar consecuencias mayores.

En total, unas 30 familias fueron evacuadas, aunque la mayoría ya regresó a sus hogares. González aseguró que se brindará asistencia personalizada a las viviendas afectadas y que la Provincia se comprometió a colaborar en la recuperación de la localidad.

Durante el domingo, las autoridades provinciales se acercaron al lugar para extremar las tareas de rescate y bombeo en los caminos que dirigen a la ciudad. Como resultado, el lunes por la mañana, aproximadamente a las 10:30, las rutas ya pudieron reanudar la circulación.