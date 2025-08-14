Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un siniestro vial en zona céntrica de la localidad.

Momentos antes, en la esquina de Tucumán y Rivadavia, una motocicleta Guerrero Trip, en la cual circulaban una joven de 19 y otra de 21 años, colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok, que era conducida por un hombre de 53.

Al llegar los bomberos, trasladaron a las dos femeninas al centro de salud local, las cuales ingresaron con traumatismos leves. Por otro lado, el conductor del rodado mayor no sufrió lesiones.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.