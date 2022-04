Otro de los siniestros del día Miércoles 20/04, en la localidad de Leones, fue un accidente en autopista a las 13:20 h. por tal motivo, RED PANORAMA entabló comunicación telefónica con Sub Crio. B.V. José Lavallen:

«Nos convocan por un accidente por alcance entre camioneta y camión. Ambos circulaban sentido Este-Oeste. Entre medio de los dos puentes de acceso a campo, a cinco km del área de servicio, ente Leones y Marcos Juárez, km 440/443 aprox. Un accidente por alcance entre una Pick Up Chevrolet S10 que impacta en la parte posterior de un camión, chasis con acoplado, sentido Rosario/Córdoba. Al llegar al lugar, encontramos un camión en banquina Norte y una camioneta en el cantero central, destruida del lado derecho, con la buena noticia de que ambos conductores, de ambos vehículos, estaban ilesos. Ninguno de los dos vehículos quedaron en la calzada, por lo que no hubo corte de ruta. En el lugar había una ambulancia privada, de Rosario, con un médico a bordo, que favoreció mucho ya que reviso al conductor de la camioneta constatando que el mismo no tenía heridas aparentes. (Por averiguaciones de RED PANORAMA, constatamos que el conductor de la camioneta es de Rojas, Pcia. de Buenos Aires). Se realizaron tareas preventivas y regresamos a la central.»

Recursos utilizados: móvil N° 5 con cuatro bomberos