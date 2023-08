El viernes a la madrugada le robaron herramientas a un sub-contratista de Monte Buey, que está trabajando en Jerónimo Luis de Cabrera y Libertad, Bº Villa Argentina, haciendo la obra de Argelec S.A.

Para guardar todas sus herramientas, tiene un carro de cuatro puertas, el cual lleva todos los días, para mayor seguridad, y lo guarda en un predio cerrado, con alambrado olímpico, de la fábrica Tecma. Pese a ello, el viernes a la mañana cuando fue a buscar el carro para ir a trabajar, encuentra una llave pulsiana grande tirada en el suelo y luego ve el candado cortado y también, tirado en el suelo.

«Y veo que me faltaron todas las herramientas. (…) Eso me mató. El viernes no pude hacer nada… Me están prestando algunas cosas para poder seguir.» Dijo Juan Carlos Sosa a RED PANORAMA.

«Yo hice la cuenta, más o menos de todo lo que me robaron, estamos hablando de dos o tres millones de pesos.» Según precios de la semana pasada.