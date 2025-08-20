En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el ingeniero Mauricio Lattanzi analizó el actual escenario climático en la región, al que calificó como “atípico y muy favorable” para los cultivos de invierno y el inicio de la campaña gruesa.

Según lo explicado, los registros de lluvias en julio y agosto superaron ampliamente la media histórica, generando un contexto que hace muchos años no se observaba.

Lattanzi indicó que, mientras la media de precipitaciones para estos meses ronda los 40 milímetros, en esta campaña ya se acumulan “más de 130” triplicando los valores habituales. Esta situación beneficia directamente al trigo, que presenta un desarrollo muy bueno, y prepara un perfil hídrico óptimo para el comienzo de la siembra de maíz y soja.

El especialista recordó que en años anteriores, como en 2023, el panorama era “totalmente distinto”, con inviernos secos y retrasos importantes en las labores de siembra. “El año pasado muchos productores terminaron de sembrar maíz a fines de octubre”, señaló, contrastando con la posibilidad de que este año todo se realice en fecha.

Respecto al calendario, Lattanzi explicó que la siembra de maíz podría comenzar entre el 10 y el 15 de septiembre, dependiendo de las temperaturas.

En cuanto a la soja, se estima el inicio a partir de la segunda quincena de octubre, lo que permitirá descomprimir las tareas y evitar la superposición de labores, una complicación frecuente en campañas anteriores.

También destacó que, con estas condiciones de humedad, las heladas invernales suelen tener un impacto “mucho menor”. Esto brinda “mayor seguridad” para el productor, ya que las reservas de agua en el suelo pueden compensar períodos críticos de altas temperaturas y falta de lluvias durante enero.

Finalmente, Lattanzi fue optimista sobre el futuro inmediato del sector. Aseguró que se incrementará el área destinada a maíz y que el trigo atraviesa uno de sus mejores momentos en años. “Siempre el agua es bienvenida, porque sin agua no hay producción”, concluyó.

No se esperan precipitaciones por los próximos días. El registro, luego de las ocurridas durante el martes, en Marcos Juárez, fue por encima de los 50 mm.