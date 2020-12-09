Las categorías del Sur cerraron su campeonato en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.
TC 2000: 23 autos.
1 SEBASTIÁN ABAD ROSARIO
2 WÁLTER LÓPEZ ROSARIO
3 GONZALO TRECCO CORRAL DE BUSTOS CAMPEÓN
4 JUAN EMILIO GUASSERONI TEODELINA
5 FABRICIO FRUTERO VENADO TUERTO
6 MATÍAS COLLANTE ARIAS
13 JULIO SAGASTA GENERAL ROCA
Renault 1400: 19 autos.
1 LUIS ROSELLO ELORTONDO
2 LEANDRO ZANAZZI RAMALLO
3 FRANCISCO GUIDA CARMEN
4 EMANUEL AMITRANO 25 DE MAYO
5 GUSTAVO SARTORI VILLA CAÑAS
6 RAÚL CASAGRANDE
Tuirsmo Fiat Standard 1.4: 21 autos.
1 EUGENIO PELUSSO LABORDEVOY
2 AGUSTÍN PELUSSO LABORDEVOY
3 JOEL CONFORTI ROSARIO
4 JUAN M. PICCOLI GENERAL LAGOS
5 SANTIAGO ABAD ROSARIO
6 JEAN PIERRE BLANCHE VENADO TUERTO
9 ADRIÁN PEREZ CAMILO ALDAO
Fórmula Santafesina: 12 autos.
1 NÉSTOR YERCOVICH COLÓN
2 DAMIÁN TORRESI CASILDA
3 MARTÍN SUITA ARIAS
4 RICARDO TONELATTO INRIVILLE
5 SANTIAGO GUEVARA ARIAS
6 DAMIÁN SABBIONI VILLA RAMALLO
Midgets: 11 autos.
1 NICOLÁS MONTESI LAS VARAS
2 HERNÁN MUÑOZ VILLA CONSTITUCIÓN
3 ALEJANDRO FARINA COLONIA PROSPERIDAD
4 HERNÁN CAVALLI PUEBLO ESTHER
5 LINO COSTELLO ROSARIO
6 DIEGO GIACHERO SAN ANTONIO DE LITÍN
Turismo Fiat 128: 19 autos.
1 MARTÍN SIMEONI VENADO TUERTO
2 RODRIGO RASIA VENADO TUERTO
3 FERNANDO DEBOLE LINCOLN
4 IGNACIO PADRANI COLÓN
5 LEONARDO VIDAL VENADO TUERTO
6 PANKI SÁNCHEZ VILLA RAMALLO
Tc santafesino: 9 autos.
1 SALOMÓN RAIES M. OCAMPO
2 GUSTAVO LÓPEZ MELINCUÉ
3 DIEGO BUSTAMANTE PERGAMINO
4 MOISÉS HERNÁNDEZ PERGAMINO
5 DANIEL BALMACEDA PERGAMINO
6 MIGUEL CARRERA ALBERDI.