La temperatura mínima hoy viernes 8 de Agosto en Marcos Juárez fue de – 1,7º C a las 07:40 de la mañana, según datos del Aeródromo.
La temperatura máxima de la jornada fue de 15,4º C a las 16:30 horas.
