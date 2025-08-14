La temperatura mínima ayer martes 12 de Agosto en Marcos Juárez fue de 4,3º C a las 07:10 de la mañana, según datos del Aeródromo.
La temperatura máxima de la jornada fue de 25,0º C a las 16:30 horas.
