En horas de la tarde del martes, la intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, a través de sus redes sociales comunicó que el PRO de la ciudad dará su apoyo y respaldo a los candidatos que estarán en la lista de La Libertad Avanza, de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales que serán en el mes de octubre.

Además, Majorel expresó que lo que está en juego es «el futuro del país», no los cargos ni los partidos. También dijo no sentirse representada por la lista encabezada por Oscar Agost Carreño, quien rompió los lazos con el partido en diciembre de 2023.