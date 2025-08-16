Karting en Salto, Buenos Aires, el piloto de Marcos Juárez, Federico Payero ganó todo lo que había para ganar como Piloto invitado, Pole Position y Finales Ganadas en las tres categorías que competí.

150 C. C. Juvenil: Pole y victoria por buena diferencia de punta a punta.

150 Master: Pole y victoria en la última curva, la ganamos en Pista y en escritorio también. Me sentí bajo de potencia desde la largada o lo que tocamos en el chasis no le gusto pero gracias a eso se dio un carrerón.

125 Pro Kart Internacional: Pole y victoria de punta a punta por gran diferencia.