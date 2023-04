Sin escrúpulos. Entró a robar a la casa de una mujer hipoacusica, mientras ella dormía. Sucedió en Bº Villa Argentina, en calle El Porvenir. Le forzaron la reja del patio, en pleno día, (a las 18 h) y cuando la víctima se levantó, encontró al ladrón en el comedor.

«Llamamos a la policía. Pero dice que si no lo encuentran robando, no pueden hacer nada. Más o menos ya lo tenemos identificado, andaba con campera negra y capucha roja. Hicieron la denuncia. Y es la segunda vez. Ya le llevaron dos veces la batería del auto, como ella no escucha… Llamamos a la policía y saben quien es, pero no pueden hacer nada. Lo tienen que agarrar en el momento.» Dijo Víctor Bonano, vecino del lugar, en comunicación telefónica con RED PANORAMA.

Un detalle importante a solucionar, es la oscuridad que tienen los vecinos de calle El Porvenir, porque nunca llevaron el alumbrado al lugar. Improvisaron una línea prestada, que sale de la Unidad de Servicios II, y la distribuyen entre todos, pero no es lo adecuado. La gente queda desprotegida en ese lugar, «más aún cuando hay baile en La Cantera, vos no sabés lo que es, te desvalijan todo, te rompen todo, te llevan todo, es un desastre. No hay luz, no hay nada. (…) Saben que ésta es una zona peligrosa, pero la policía no pasa.» Enfatizó Bonano a RED PANORAMA.