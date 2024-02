Una herramienta accesible y con muy buena llegada a potenciales clientes, son las publicaciones en redes sociales para hacer ventas sin intermediarios. Como sucede siempre o casi siempre, los oportunistas echan mano a todo lo que se les presenta en el camino y buscan beneficiarse con maniobras indebidas. Esto es lo que le está sucediendo a las personas que utilizan éste método. Hay que estar atentos y no pisar la trampa. Lo mejor es desconfiar de todos y no aceptar ningún código, ni dar el ok a códigos que nos envíen.

El Dr. Santiago Lambertucci relata su experiencia personal, para advertir a toda la sociedad y tomar las precauciones que correspondan: