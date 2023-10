¡ATENCIÓN! Bomberos Voluntarios recuerdo que el riesgo de incendio continúa siendo MUY ALTO

No prender fuego

No quemar pastizales

No quemar basura

No arrojar colillas de cigarrillos

02-10-23

???? SALIDA DE GUARDIA

Incendio de pastos

Nos convocan a media mañana por un incendio de pequeña magnitud de pastos y basura a la vera de la Ruta 9, a unos 4 kilómetros al Oeste.

Al llegar al lugar se extingue rápidamente y se enfría tanto el perímetro como lo afectado para evitar reinicios.

Acudimos con una Unidad y 4 bomberos.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS MARCOS JUÁREZ