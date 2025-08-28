La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer, durante las últimas horas, que el día de hoy jueves se estará realizando la presentación de la grilla oficial de la 3º Fiesta del Corazón Productivo del País, la cual se realizará el 17, 18 y 19 de octubre en la ciudad.

El evento será esta noche, a las 20 horas, en el Salón de la Banda Municipal José Cesanelli, y contará con la presencia de diversas autoridades. En el mismo se conocerá el orden de los artistas ya confirmados, como Abel Pintos, Euge Quevedo y LBC, entre otros.

También se informarán de las formas de pago para las plateas de la última noche, además de otras inquietudes.