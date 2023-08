La ministra de Salud, Gabriela Barbás, encabezó un homenaje al bioquímico especialista en virología René Atilio Gastaldello, fundador del área de Biología Molecular del Laboratorio Central de la provincia. Con la presencia de familiares del referente, se le dio su nombre a ese espacio de la institución y se descubrió una placa en su honor.

Al respecto, la ministra expresó: “Para mí hoy es un día lleno de emociones, porque aquí me formé, a esta institución la siento mi casa. Era una obviedad que el Laboratorio de Biología Molecular lleve el nombre de René, él nos dejó tanto construido, como profesional inmenso y como ser humano. Quiero agradecerle a su familia por haber formado a esta persona tan maravillosa, porque a las instituciones las hacemos las personas y, si no tenemos sensibilidad social, eso no lo podemos comprar ni estudiar, en eso son clave las familias y los afectos”.

Los estudios sobre fármaco-resistencia de Gastaldello, fallecido en 2008, permitieron avanzar hacia una mejor atención de las personas viviendo con VIH. Asimismo, realizó valiosos aportes para la implementación de estudios pre-transfusionales basados en NAAT.

La incorporación del laboratorio de biología molecular, en 2006, constituyó un hito para la provincia, ya que desde sus comienzos se posicionó como laboratorio de referencia a nivel local y nacional. Permitió dar respuesta en diferentes brotes estacionales, como los de dengue e influenza, y, durante la pandemia de Covid-19, tuvo un rol fundamental, llegando a procesar más de 7.000 muestras diarias.

Además, el área participa en la validación y verificación de metodologías para el diagnóstico de niños expuestos perinatales al VIH y a la infección por Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas). Asimismo, cumple un rol clave en garantizar la calidad, y seguridad en las colectas de sangre.

Desde sus inicios, ha tenido un crecimiento continuo, apostando por la mejora permanente, capacitación y metodologías de calidad. Actualmente, la implementación de las técnicas de NGS en el Laboratorio han permitido la secuenciación del genoma completo de SARS-CoV-2 y el de viruela del mono, la vigilancia de casos sospechosos de cólera en viajeros del exterior y el estudio y caracterización de casos de síndrome urémico hemolítico, entre otros.

El Laboratorio Central es además centro formador de recursos humanos en Biología Molecular para diferentes especialidades del área bioquímica. Además, en el 2023 fue propuesto por la UOCNGB (Unidad Operativa Centro Nacional de Genómica y Bioinformática) como Laboratorio de Referencia de Argentina para ser parte de un proyecto internacional en el que participan laboratorios de Australia, Reino Unido, Vietnam, Nigeria, Bangladesh y Kenya, subsidiado por la Wellcome Trust.

Cabe destacar que, en los últimos meses, se realizaron refacciones y mejoras en la sede delLaboratorio, que incluyeron cambios de mobiliario, aberturas, pintura, impermeabilización, acondicionamiento de la instalación eléctrica y señalética del lugar. En total, se realizó una inversión de 25 millones de pesos.

Durante el acto, la ministra Barbás también entregó un reconocimiento a la labor de todo el personal del Laboratorio Central, por su profesionalismo y compromiso con la salud colectiva, en particular durante brotes, epidemias y pandemias.

Acompañaron este homenaje el secretario de Salud, Sergio Metrebián; el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz; las directoras del Laboratorio Central de la provincia, Mariel Borda y Susana Guignard; el responsable del Servicio de Biología Molecular de ese laboratorio, Gonzalo Castro; Miguel Díaz, director del Hospital Rawson y César Collino, jefe del Laboratorio de dicho hospital y Silvia Zamory, jefa del Laboratorio de la Maternidad Provincial.

También participaron Sergio Grutadauria, director del área de Biología Molecular del Laboratorio del Sanatorio Allende; Silvia Nates, directora del Instituto de Virología Vanella de la UNC; Viviana Ré, jefa del Laboratorio de Hepatitis Virales y Sandra Gallego, jefa del Laboratorio de Retrovirus del mismo instituto; entre otros profesionales de la salud e investigadores, además del personal del Laboratorio Central.