Hockey del Club Atlético Municipal:

Fecha 4 en casa.

El sábado 20 de Abril Juveniles y Plantel Superior reciben a Newell»s A de Rosario por la Fecha 4 del Torneo AHL Línea B:

Categorías: Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

Lugar: Club Atlético Municipal.