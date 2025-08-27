Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 5927 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2400,00 3400,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2650,00 3500,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 1900,00 3500,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1800,00 2830,00
Vacas de Conserva Buena 1500,00 2350,00
Toros Especiales 2000,00 2750,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 1400,00 3200,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 482 Cabezas
Novillos Livianos 2880,00 3150,00
Novillitos Livianos 3100,00 3250,00
Vacas Buenas 2300,00 2600,00
Vacas de Conserva 1500,00 1900,00
Vaquillonas Livianas 2900,00 3250,00
Toros Buenos 2040,00 2500,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones