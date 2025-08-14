Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 9203 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más 430 kilos 2550,00 3350,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2400,00 3470,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2500,00 3470,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2000,00 2600,00
Vacas de Conserva Buena 1300,00 2100,00
Toros Especiales 1700,00 2500,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2500,00 3200,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 484 Cabezas
Novillos Especiales y Buenos Livianos y Pesados 2900,00 3000,00
Novillos Overos Negros Livianos 2400,00
Novillitos Especiales y Buenos 3000,00 3260,00
Vacas Buenas de Consumo 2000,00 2300,00
Vacas de Conserva 1300,00 1660,00
Vaquillonas Especiales y Buenas Livianas 3000,00 3250,00
Toros Buenos 2000,00 2300,00
Categoría Macho Entero Joven 2700,00