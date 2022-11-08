Golf de Argentino:
Un nuevo fin de semana a pleno golf en nuestra cancha en la que se jugó el torneo medal play con motivo del 50 Aniversario del golf, Gran Torneo Grupo Asegurador La Segunda con los siguientes resultados:
Caballeros(0,0 a 9,9):
CHESTA, JAVIER 71
FERNÁNDEZ FABIÁN 71
SALVATIERRA SANTIAGO 72
HEREDIA DIEGO 72
SURBERA ESTEBAN 75
ARMANDO ENRIQUE 79
RESCALDANI GUSTAVO 80
Caballeros (10,0 a 16,9):
PASQUALI GERARDO 67
SCHNYDER JUAN FRANCISCO 71
BALLARIO EDUARDO 71
LIOTTA JUAN DANIEL 71
BALLARIO JULIÁN 71
BELLUCCINI DINO 72
HELEG JORGE 72
EPELDE PAYGES FERNANDO 73
LARRIBITÉ GASTÓN 73
DEZOTTI CRISTIÁN 73
APOSTOLO RUBEN 74
D»ANNA RUBEN 74
LAVISSE ADOLFO 75
VIJANDE JOSÉ V. 75
DI MAURO MARIANO 76
SCIUTTO JAVIER 76
FOCHINI HERNÁN 80
OSTORERO CARLOS 82
FONSECA CARLOS 84
Caballeros(17,0 a 24,9):
BACCIFAVA ALEJANDRO 72
FUENTEALBA VICTORINO 73
LINGUA HÉCTOR 73
MINIOTTI MIGUEL 73
BALLARIO CRISTINA 73
AMIGONE JAVIER 76
DELLAROSSA NÉSTOR 76
NEBREDA JUAN 78
COLUCCI RAMIRO 80
PODESTA JUAN 82
MARGHERIT JUAN 82
Caballeros(25,0 a 54,0):
LAVISSE PABLO 69
ALGAÑARAS JAVIER 71
PEDRELLI JUAN 71
MUSSO FERNANDO 73
ANGELACCIO ANDRÉS 73
VASALLO ADRIÁN 73
CONTIAGIANI ANDRÉS 76
CHESTA MARIO 77
AGUSTO ADOLFO 78
SÁNCHEZ DIEGO 78
BALLARINO MARTÍN 79
MUÑOZ RICARDO 79
PAEZ NICOLÁS 86
GRIÓN ADRIÁN 87
OGLIETTI JUAN PABLO 96
Damas(0,0 a 54,0):
BALLARIO CRISTINA 73