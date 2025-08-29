Gimnasia de San Martín:

¡ 3 er Torneo de Bebotes !.

Este sábado se realizó el encuentro zonal de bebotes organizado por el Club San Martín en el que participaron clubes de la zona, con un total de 11 clubes y alrededor de 85 gimnastas.

El torneo se basó en diferentes estaciones de habilidades y elementos y en las disciplinas básicas y propias de la gimnasia con la participación de niñas y niños de hasta 5 años de edad.

Agradecemos a los clubes Presentes: Argentino, Leones, Arteaga, Boca de Camilo Aldao, Juventud Unida de Camilo Aldao, Newbery de Cruz Alta, Mitre de General Baldissera, Complejo Deportivo de Justiniano Posse, Taller Municipal de Monte Buey y Almafuerte de Inriville.