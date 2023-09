Gimnasia Artística de Argentino:

El domingo, nuestras gimnastas participaron del cuarto torneo de la Liga ASUCEGA, en la localidad de Monte Buey.

Pasando un lindo domingo en familia y con excelentes resultados. Tanto en el último torneo del año como el anual.

Categoría Pre Infantil Nivel 1:

Participación Zoe Tron, Lucía Francioni, Amparo Borda, Guillermina Rodríguez, Josefina Ranieri, Julia Castagna 6 to puesto, Mora Musso 3 er puesto, 3 puesto por equipos:

Zoe Tron, Amparo Borda, Lucía Francioni, Julia Castagna.

Torneo Anual: Josefina Ranieri 6 to, Julia Castagna 4 ta, Mora Musso 3 er puesto.

Categoría Infantil Nivel 2:

Julia Soler 1 er puesto en el Torneo Anual.

También 1 er puesto.

Categoría Infantil Nivel 3:

1 er puesto Julia Montenegro, Torneo Anual.

También 1 er puesto.

Categoría Pre-Mini Nivel 1:

Participación Juana Furnier, Catalina Mazzoni, Felicitas Gómez, Geovanna Moretta, Mía Bravin, Lisa Baravalle, Angela Menceguez.

Pre Mini Nivel 1: Jazmín Viola 6 to, Francisca Gómez 5 to, Malena Lorenzo 4 to, Malena Bussano 3 ra, Pía Cisneros 1 er puesto.

Por equipos 3 er puesto Malena Bussano, Malena Lorenzo, Pia Cisneros, Felicitas Gómez. Mía Bravín, Lisa Baravalle.

2 do puesto: Jaz Viola, Juana Furnier, Catalina Mazzoni, Francisca Gómez, Angela Menceguez, Geo Moretto.

Torneo Anual 5 to puesto: Jaz Viola, 4 to Malena Lorenzo, 2 do Francisca Gómez, 1 er Pía Cisneros.

Categoría Mini Nivel 1:

Participación Juana Agustín, Ana Clara Ponce, Ana Dellarrosa, Julieta González, Diana Del Bosco.

4 to puesto Emma Peralta, 3 er puesto Isabella Francioni.

Por Equipos: 3 er puesto Ana Clara Ponce, Juana Agustín, Ana Dellarossa, Julieta González.

2 do puesto: Emma Peralta, Diana Del Bosco, Isabella Francioni.

Torneo Anual 6 to puesto Ana Dellarossa, 1 er puesto Isabella Francioni.

¡ Felicitaciones a nuestras gimnastas !.

Excelente participación.