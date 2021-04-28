El pasado lunes 26 de Abril a las 20:00 horas en el Concejo Deliberante se realizó el sorteo de los 33 lotes del PROMUVI. Debido a las medidas sanitarias por Covid-19 el sorteo se realizó sin público presente pero se realizó la trasmisión por el canal de YouTube del municipio.
Los ganadores son los siguientes:
1 GOMEZ CRISTIAN EZEQUIEL – 2 DELGADO IGNACIO – 3 MOREIRA EMANUEL MARTIN – 4 BERTELLO NICOLAS – 5 GUZMAN MARIA LAURA – 6 BOTTA EMANUEL – 7 WEHRLI MARTIN EDUARDO – 8 DIAZ VALERIA ANALIA – 9 GIOVANNINI GONZALO – 10 SAITA MILTON JULIAN – 11 ACASTELLO EMANUEL – 12 GOMEZ PABLO ALEJANDRO – 13 GONZALEZ ARIEL GUSTAVO – 14 BRUNORI JOSE ALBERTO – 15 BORSATO SOFIA – 16 GUDIÑO YAMILA – 17 GRIGHINI MARINA – 18 BIANCHI PABLO ARIEL – 19 MERCADO CLAUDIA DANIELA – 20 ZARATIEGUI JUAN MANUEL- 21 4PAGANI LUIS ALFREDO – 22 FURRER MARTIN ARIEL – 23 NICHEA DAIANA – 24 LINGUA FEDERICO – 25 DEL BOSCO ENZO DAMIAN – 26 PAN JESICA PAOLA – 27 LOZA LEANDRO GASTON – 28 GASPAROTTI FACUNDO – 29 VITELLI CLAUDIO ABEL – 31 GIL EMILIANO JOSE – 32 MIYNO CLAUDIA ALEJANDRA – 33 SANDER YANINA.