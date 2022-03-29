Anoche se jugó la final del Torneo de Fútbol Senior Interligas en el Club Argentino de Marcos Juárez.
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Arbitros: José Caldez Líneas: Cristián Nieva y Fabricio Reinoso. 4 arbitro: Fabián Oyola.
Los goles llegaron en el segundo tiempo: 4 Ezequiel Nievas para Mitre.
41 Diego Cabrera para Mitre.
44 Ezequiel Nievas para Mitre.
MITRE DE GENERAL BALDISSERA(CAMPEÓN): MARCELO CINGOLANI, PAOLO SEGHETTI, ELIAN BORTOT, HUGO FLORENTIN, EZEQUIEL SILVESTRO, JUAN PIATTI, CÉSAR ACOSTA, SEBASTIÁN CALDERÓN, EZEQUIEL NIEVAS, FAVIO SIMONETTI, DIEGO CABRERA, BERNABÉ SIGOTTI, CARLOS MANCINI, NICOLÁS MENSEGUEZ, LEANDRO ACOSTA, JUAN PABLO SÁNCHEZ y DAVID PIATTI.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA(SUB-CAMPEÓN): LUCAS CACERES, DIEGO CAPPONI, JOSÉ MUSSO, OSCAR VIDORET. FLAVIO ROSSI, GONZALO TAVERNA, PABLO RODRÍGUEZ. GERMÁN TADINAC, JULIÁN BHRUN, MAURO PERALTA, PABLO SIMEONI, MARIO GAGLIARDI, GREGORIO PRATTA, EZEQUIEL MORRESI, LUCAS BUSTAMANTE, FRANCO ACOSTA, ROBERT LOPES y GONZALO ROSALES. D.T: MARTÍN PETROCCHI Ayudante: SEBASTIÁN GIBELLI.
Posiciones Finales:
1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA.
2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
3 COMPLEJO SAN SIRO.
4 CENTRO DEPORTIVO ROCA.