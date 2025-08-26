Primera Fecha del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense Torneo Clausura.
Torneo Juan Carlos Remondino.
En la Zona Uno en la cancha del Complejo Rodolfo Depetris del Club San Martín de Marcos Juárez.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1
Arbitro: Silvio Bracamonte.
Goles de Walter Gorocito y Diego Martini para San Martín-Luis Brunori para la Villa Argentina.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 PROGRESO DE NOETINGER 1
Gol de Wálter Bevilacqua para Progreso.
Arbitro: Nicolás Quevedo.
Expulsado: Claudio Machado de Progreso.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
LEONES 2
Arbitro: Claudio Quiroga.
Goles de Franco Rodríguez y Gastón Torregiani para Leones.
En la Zona Dos en la Cancha de Sportivo Unión de Ordoñez:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
Goles de Daniel Gallardo para San Martín de Monte Buey-Claudio Gauna para Defensores de Juventud de Justiniano Posse.
Arbitro: Andrés Ríos.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2 FIRPO DE SAN MARCO SUD 1
Arbitro: Darío Torres.
Goles de Marcelo Vico y Pablo Bernardi para Sportivo Unión de Ordoñez-Franco Calderón para Firpo de San Marcos Sud.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 3
Arbitro: Marcelo Traversa.
Mariano Giordano, Jorge Amigone y Román Giordano para Matienzo-Andrés Saavedra(2) para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Expulsado: Gastón Borgiani de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
En la Zona Tres en la cancha de Huracán de Morrison.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 UNIÓN DE MORRISON 1
Goles de Carlos Azim para Defensores-Ramiro Martínez para Unión.
HURACÁN DE MORRISON 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2
Goles de César Basualdo y Mauricio Anconetani para River Plate de Bell Ville.
Expulsados: Cristián Ferrari de Huracán de Morrison-Andrés Oviedo para River Plate de Bell Ville.
Arbitro: Jorge Verón.
TALLERES DE BALLESTEROS 1 TALLERES DE BELL VILLE 0
Gol de Nicolás Castillo para Talleres de Ballesteros.
Expulsados: Milton Albiero y Esteban González para Talleres de Ballesteros-Sebastián Carranza y Juan Altamirano de Talleres de Bell Ville.