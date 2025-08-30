Segunda Fecha del Torneo Clausura Senior de la Liga Bellvillense de Fútbol Torneo Juan Carlos Remondino.

La Zona Uno en la cancha de Argentino de Marcos Juárez.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1

Goles de Luciano Poloni para Argentino-Cristián Robles para la VIlla.

Arbitro: Elias Fornero.

PROGRESO 4 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1

Goles de Victor Ferreyra, Arnaldo Becerra, Ramón Machado y Braulio Aquino para Progreso-Danilo Goytea Gandra para C. D. Roca.

Arbitro: Diego Gastaldi

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

LEONES 0

Gol de Wálter Gorocito para San Martín de Marcos Juárez.

Arbitro: Diego Gastaldi.

En la Zona Dos: En la cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0

Arbitro: Juan Díaz.

Goles de Luis Emiliano Dominguez y Claudio Sosa(2) para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

Gol de Ezequiel Belluschi para San Martín de Monte Buey.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

En la Zona Tres:

Cancha de Talleres de Bell Ville.

TALLERES DE BELL VILLE 1 HURACAN DE MORRISON 0

Gol de Juan Peralta para Talleres de Bell Ville.

Arbitro: Franco Calderón.

UNIÓN DE MORRISON 2 TALLERES DE BALLESTEROS 4

Goles de Alexis Moure y Roberto Rodríguez para Unión-Héctor Tavella-Damián Bello(2) y Lucas Zurita para Talleres de Ballesteros.

Arbitro: Lucas Quiroga.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 2 ARGENTINO DE BELL VILLE 0

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Cristián Ullua y Mauricio Anconetani para Ríver Plate de Bell Ville.