El 22 de Enero del 2023 comenzará el Torneo Provincial de Fútbol de Primera División Centenario Club Sportivo Norte de Laboulaye.
En la primera jornada los partidos serán los siguientes:
En la Zona Uno:
INDEPENDIENTE DE BALNEARIA VS. LA ILUSIÓN DE SEBASTIÁN ELCANO
LA FRANCISCANA DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR VS. SPORTIVO BELGRANO DE LA PARA
En la Zona Dos: Subzona A:
FALUCHO DE DEÁN FUNES VS. COMERCIO DE VILLA DOLORES
Interzonal A y B:
DEPORTIVO LA CALERA Zona A vs. TALLERES DE QUILINO Zona B
Zona Dos: Subzona B:
SPORTIVO FORCHIERI DE UNQUILLO VS. ATLÉTICO ISCHILIN
En la Zona Tres: Subzona A:
UNIÓN DE ALICIA VS. FILODRAMATICO DE ALICIA
Interzonal A y B:
ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS Zona A VS. ASOCIACIÓN COLAZO Zona B
En la Zona Tres: Subzona B:
ASOCIACIÓN EL ARAÑADO VS. SPORTIVO SACANTA
En la Zona Cuatro:
JUVENTUD AGRARIO DE CORRALITO VS. ATLÉTICO RÍO TERCERO
FLOR DE CEIBO DE ONCATIVO VS. SAN LORENZO DE LAS PERDICES
En la Zona Cinco:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. ALUMNI DE VILLA MARÍA
DEPORTIVO ARGENTINO DE VILLA MARÍA VS. TALLERES DE BALLESTEROS
En la Zona Seis:
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA
LAMBERT DE MONTE MAÍZ VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA DE GENERAL ROCA
En la Zona 7: Subzona A:
SOCIAL Y DEPORTIVO MELO VS. OLIMPO DE LABORDE
Interzonal A y B:
CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA Zona A VS. JORGE ROSS DE LA CARLOTA Zona B
En la Zona Siete: Subzona B:
UNIÓN LAGUNENSE DE LA LAGUNA VS. CENTRAL CÓRDOBA DE LABOULAYE
En la Zona Ocho:
SPORTIVO NORTE DE LABOULAYE VS. SPORTING DE LABOULAYE
JORGE NEWBERY DE BUCHARDO VS. DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO
En la Zona Nueve:
VILLA PLOMO DE SERRANO VS. ESTUDIANTES DE GENERAL LEVALLE
HURACÁN DE LABOULAYE VS. LA LONJA DE VILLA ROSSI