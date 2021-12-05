Fútbol: Liga Regional del Sur: Semifinales de Vuelta.
Primera División:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
Ida: SAN CARLOS 2 a 0.
SPORTIVO ISLA VERDE 5 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
Ida: 1 a 1.
La final será SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. SPORTIVO ISLA VERDE.
Reserva:
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
Ida: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 a 0.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
Ida: UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2 a 0.
La final de la reserva: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES VS. UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA.