Fútbol: Liga Regional del Sur: Segunda Fecha del Torneo Apertura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
SPORTIVO ISLA VERDE vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS Miércoles por la noche.
Tabla de Posiciones.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6 Puntos
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
SPORTIVO ISLA VERDE 0